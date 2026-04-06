Biruta vėl dovanoja šventę
Netgi ne vieną, o dvi. Balandžio 11 dieną, šeštadienį, 14 val. Marijampolės kultūros centre ji kviečia į koncertą ir į naujos knygos pristatymą. Tradiciškai, jau devintą kartą, visus norinčius – nemokamai. Kokia proga? Todėl, kad „Čia gyvenam vieną kartą / Saulei šypsomės ir meilei“.
Čia – vieno eilėraščio dvi eilutės, kurios tarsi ir atsako į dažnam kylantį klausimą: kodėl Biruta Pėveraitytė-Giraitienė jau eilę metų tai daro – dovanoja didžiulius renginius su kviestiniais svečiais solistais ir dargi orkestru! Kokia jai iš to nauda? Kaip jai tai pavyksta – juk žinome, kad „už dyka…“ Čia jau jos rūpesčiai – o gal ir paslaptys, kurios koncerto dalyviui ar knygos skaitytojui lyg ir neturėtų rūpėti. Šie renginiai būdavo skiriami moterims ir vykdavo kovo pradžioje – kasmet, nuosekliai. Kai kada jų nebuvo.
Šiemet Birutos Pėveraitytės-Giraitienės ir kompozitoriaus Jaroslavo Cechanovičiaus autorinis koncertas „Odė moteriai“ skambės šventinę savaitę, dar tebesidžiaugiant Velykų atnešta šviesa ir, žinoma, įsisiautėjus pavasariui…
Naujoji poezijos knyga „Palaimos siluetuose“ jau išleista, ją galima rasti Marijampolės Petro Kriaučiūno ir Vilkaviškio viešosiose bibliotekose, renginyje irgi bus galima įsigyti. Sunku patikėti, bet tai jau 18-oji knyga nuo 2005 metų, kai išėjo pirmoji intriguojančiu pavadinimu „Aš – ne Karmen“. Po kelerių metų išėjo dar trys taip pat pavadintos knygos, o nuo 2014-ųjų, beveik kasmet – po naują rinkinį ar rinktinę.
Moters žvilgsnis, svajonės, vizijos, sapnai ir, žinoma, meilė – labai svarbus jos eilių klodas, tačiau daug vietos lieka ir gamtos (kai pastebimos mažiausios detalės), tėviškės, Lietuvos motyvams. Atrodo, kad jausmai ir mintys fiksuojami greitai – taip, kaip dailininkas piešia eskizą, todėl turi sekti minties šuolius – kartais labai netikėtus.
„Palaimos siluetų“ įžangoje autorė, kreipdamasi į skaitytoją, rašo: „Vaizduote, klestėki esybės gelmėje. Šuoliuoki per laukus, pievas, miškus, šilus, pakrantes.
(…) Eik, mylimas žmogau, eiki, kurdamas iki begalybės grožį ir gėrį. Dvasinių turtų aukštybėje raski siaurą takelį į beprotiškai išsiilgtą darną ir santarvę, šypsenų jūrą gražiausios gamtos kampelyje – Lietuvoje. (…) Sužadinki meilę. Gyvenimas – neapsakomas grožis. Jo spindėjimas akina žavesio akimirkomis.
Muzikos aukštųjų natų ekstazėje išgiedoki negandas, užpildyki tyrumu sielos gelmyną ir sušuki: „Aš gyvenu nuostabiai!“
Koncerte „Odė moteriai“, kaip ir anksčiau, skambės Birutos Pėveraitytės eilėmis sukurtos Jaroslavo Cechanovičiaus dainos: be ankstesniųjų, net aštuonios naujos; jų tekstai yra ir rinkinyje. Koncerte dalyvaus Šiaulių pučiamųjų orkestras, solistai Judita Leitaitė, Sandra Stasiūnaitė, Robertina Matulytė, Dainius Puišys, koncerto vedėja Jūratė Levickaitė. Ne vienas šių atlikėjų jau yra dalyvavę ankstesnių metų koncertuose.