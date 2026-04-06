„Rimas – žodyje, ritmas širdyje“

"Suvalkiečio" inf.

Taip vadinosi Poezijos dienai skirtas renginys Suvalkijos socialinės globos namuose, pakvietęs jaukiai praleisti valandą kitą su kuriančiais žmonėmis. Kaip sakė visus sveikindama šios įstaigos vadovė Marytė Slavinskienė, tai šviesus pasibuvimas prieš Velykas – gražiąją pavasario ir atgimimo šventę.

Poezijos dienai skirto renginio iniciatorė Lina Almonaitienė mano, kad „išleisti į gyvenimą" savo kūrybą verta tada, kai jauti, kad turi ką pasakyti kitiems.
Poezijos dienai skirto renginio iniciatorė Lina Almonaitienė mano, kad „išleisti į gyvenimą“ savo kūrybą verta tada, kai jauti, kad turi ką pasakyti kitiems.

„Smagu, kad pas mus gyvena ir dirba daug kūrybingų – rašančių, piešiančių, skaitančių, kitose srityse gabių – žmonių, kad vis turime naujų progų su jų kūryba susipažinti. Džiaugiuosi, kad jų yra ir tarp gyventojų, ir tarp darbuotojų, kad pastarieji randa laiko kūrybai, nors darbas tikrai nelengvas“, – sakė direktorė.

Savo kūrybos dainas atlikęs Rimantas Lekeckas sakė, kad ir eilės, ir dainos gimsta, kai atsitinka svarbūs, nekasdieniai dalykai...
Savo kūrybos dainas atlikęs Rimantas Lekeckas sakė, kad ir eilės, ir dainos gimsta, kai atsitinka svarbūs, nekasdieniai dalykai…

Viena tokių darbuotojų – ergoterapeutė Lina Almonaitienė, šio renginio iniciatorė. Pati rašanti eiles ji, padedama kolegų, dovanojo šią šventę ne tik saviškiams, bet ir iš Adakavo (Tauragės r.) socialinių paslaugų namų atvykusiems svečiams. L. Almonaitienė sakė, kad „išleisti į gyvenimą“ savo kūrybą verta tada, kai jauti, kad turi ką pasakyti kitiems – kitaip tariant, kai esi patyręs ir subrendęs. Jos eilės apie svarbiausius mūsų būties dalykus.

Paklausyti eilių ir dainuojamos poezijos atėjo ir įstaigos svečiai, ir gyventojai, ir darbuotojai.

Savo kūrybą skaitė ir svečių atstovai, dainomis renginį paįvairino Rimvydas Žiemys, atlikęs Olego Ditkovskio kūrinius, bei Rimantas Lekeckas su savo kūrybos dainuojamąja poezija. Jis sakė, kad ir eilės, ir dainos gimsta, kai atsitinka svarbūs, nekasdieniai dalykai… Kalbėta apie poezijos ir meno plačiąja prasme reikšmę žmogui, skambėjo Justino Marcinkevičiaus eilės.

Lina VOLUNGYTĖ

