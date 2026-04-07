Antrąją Velykų dieną vėjo šuorus atlaikė ne visi
Antrąją Velykų dieną siautęs stiprus vėjas pridarė žmonėms rūpesčių. Darbo netrūko ir ugniagesiams gelbėtojams, ir elektrikams.
ESO skelbė, kad dėl stipraus vėjo registruojami elektros sutrikimai. Kai kur vėjo išversti medžiai užkrito ant elektros laidų ir juos nutraukė. Vakar be elektros buvo likę 3,5 tūkst. vartotojų.
Ugniagesiai gelbėtojai per praėjusią parą 50 kartų vyko šalinti medžių nuo važiuojamosios kelio dalies ir kitur.
Pirmadienį 17.51 val. Druskininkuose, Kurorto gatvėje, ant automobilio „Audi“ užvirto medis. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai, supjaustė ir pašalino ant automobilio užkritusią medžio šaką.
Nuo vėjo kentėjo ir Suvalkija.
Kazlų Rūdoje, Vytauto gatvėje, vėjas nuo prekybos centro „Iki“ stogo nuplėšė skardinės reklamos apdailą. Atitrūkusi reklaminio stendo dalis buvo nukelta.
Toje pat gatvėje nuo apleisto dviejų aukštų pastato stogo atplyšo ir pakibo šiferio lapas, kuris kėlė pavojų praeiviams. Atplyšusį šiferio lakštą nukėlė ugniagesiai gelbėtojai.
Marijampolėje vėjas išvartė statybviečių tvoras, nukentėjo taip gražiai išpuošta velykinė alėja J. Basanavičiaus aikštėje. Vėtra plėšė nuo medžių margučius, išvartė kiškučius.
Šakių rajono Kidulių kaime prie degalinės ant važiuojamosios kelio dalies nuvirto medis. Nuo kelio šalinti medžius ugniagesiams teko ir Kalvarijos sav. Sangrūdos seniūnijos Gunkliškių kaime.
Gyventojai į Bendrąjį pagalbos centrą skambino ir dėl kibirkščiavusių elektros laidų.