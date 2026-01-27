Nauja savaitė prasidėjo permainingais orais
Nauja savaitė pasitiko permainingais orais. Iš pietvakarių priartėjęs ciklonas atnešė į mūsų šalį mišrių kritulių, daugiausia šlapdribą. Šiaurės Lietuvoje vyravo sniegas. Sinoptikai paskelbė, kad pirmadienį popiet prasidėjęs pavojingas meteorologinis reiškinys – lijundra ir plikledis tęsis iki antradienio pietų. Šiuos pavojingus reiškinius indikavo ir AB „Kelių priežiūra“ pasitelkiamos sprendimų paramos sistemos. Todėl kelininkai iš anksto ėmė ruoštis orų permainoms.
Kelininkai pasiruošė iš anksto
Meteorologų teigimu, savaitės pradžia daug kur bus slidi. Virš šaltos žemės užslinko šiltas ir drėgnas oras. Ant šaltos žemės krenta lietaus lašai, taigi prasidėjo lijundra.
Meteorologai vakar prognozavo, kad Pietų Lietuvoje lijundra bus intensyviausia. Skelbta, kad pavojingiausias laikas gali būti pirmadienio vakaras, naktis iš pirmadienio į antradienį ir antradienio rytas. Šiauliečiai pranešė, kad jų krašte silpna lijundra prasidėjo jau nuo pirmadienio ryto. Tokiomis pat žiniomis dalinosi ir Utenos, Tauragės gyventojai.
Pasak uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice“ Regiono teritorijų priežiūros administravimo vadovės Jurgitos Akelytės-Svipienės, pirmadienį gavusi žinių apie artėjančią lijundrą įmonė iš karto ėmė ruoštis ekstremalioms sąlygoms keliuose. Pirmadienį įmonė pabarstė kelius Kazlų Rūdoje, Marijampolės savivaldybės seniūnijose, kur eismas intensyviausias. „Esame numatę važiuoti į kelius ir juos barstyti ir per pačią lijundrą. Neramina tai, kad kartu su lijundra kai kuriose vietose dar vis pusto“, – pasakojo Regiono teritorijų priežiūros administravimo vadovė. J. Akelytė-Svipienė patarė antradienį iš ryto, jeigu nėra didelės būtinybės, žmonėms nevažiuoti ir neiti į darbus. Lietaus lašai kris ant įšalusios žemės, iš karto formuosis ledas. Jeigu kelius dar įmanoma nubarstyti, tai nuo šaligatvių ledo taip greitai nenutirpdysi“, – sakė administravimo vadovė.
Didesnė priežiūra valstybinės reikšmės keliams
AB „Kelių priežiūros“ teigimu, siekiant užtikrinti eismo saugumą, praėjusią savaitę daugiau dėmesio sulaukė žemesnio priežiūros lygio keliai. Iki savaitės pabaigos buvo pabarstyti visi į 4–5 kategoriją patenkantys valstybinės reikšmės keliai, kurių bendras ilgis – per 13 tūkst. kilometrų.
Ypač didelis dėmesys buvo kreipiamas ten, kur eismas intensyvus, kursuoja maršrutinis transportas ir mokykliniai autobusai.
„Prieš kelias savaites praėjęs intensyvus snygis pareikalavo didelių gyventojų ir kelininkų darbo pastangų užtikrinant susisiekimą ir saugų eismą keliuose. Šiuo metu visi keliai tinkamai sutvarkyti ir atitinka nustatytus žiemos kelio reikalavimus. Nepaisant to matome, kad žemiausio priežiūros lygio keliuose ant prispausto sniego sluoksnio pradeda formuotis slidus ledas ir tai neigiamai veikia vairavimo komfortą ir eismo saugumą. Dėl to iš anksto imamės papildomų prevencinių žiemos priežiūros darbų (šiurkštinimo ir frikcinių medžiagų barstymo), kad keliai būtų kuo mažiau slidūs ir nesukeltų vairuotojams nepatogumų“, – teigė „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
Anot „Kelių priežiūros“ atstovų, ši žiema dar kartą patvirtina, kad kelių priežiūra yra sudėtingas ir kompleksiškas procesas, kurio rezultatus lemia daugybė aplinkybių. Kelių priežiūros sprendimai priimami kaskart įvertinus realų jų poveikį eismo saugumui vyraujančiomis meteorologinėmis sąlygomis.
Visoje šalyje kelininkai ruošėsi prognozuojamam snygiui ir atlydžiui, kuomet ypač svarbu tinkamai nuo kelių dangos pašalinti vandenį. Dėl to nuo kelkraščių kelio viražuose ir žemiausiose profilio vietose buvo nustumdytas sniegas, atlikti vandens nutekėjimo sistemų valymo darbai, platinamos važiuojamosios dalys ir šalinamos likusios sniego sankaupos.
Daugelyje šalies rajonų atlikti ir tebevyksta žvyrkelių „šukavimo“ darbai. Jie yra būtini, siekiant pašiurkštinti suplūktu sniegu padengto kelio paviršių ir taip užtikrinti geresnį automobilių padangų sukibimą su kelio danga. Prioritetas teikiamas intensyviausio eismo maršrutams ir toms vietoms, kur susiformavę daugiausia provėžų.
Gyventojai gali pranešti apie pavojingus kelius
Primenama, kad apie pavojingas pažaidas, plikledį, kliūtis valstybinės reikšmės keliuose vairuotojai ir gyventojai kviečiami pranešti trumpuoju tel. nr. 1871 arba +370 5 232 9600 . Gyventojų patogumui bendrovė „Kelių priežiūra“ taip pat suteikia galimybę nemokamai užpildyti pranešimo formą internetinėje svetainėje www.keliuprieziura.lt arba minėtas kliūtis pažymėti navigacinėje programėlėje „Waze“, o pateikta informacija pateks į kelininkų informacinę sistemą.