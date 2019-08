Rugpjūčio 27 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:

„…kur dėti vaikutį?“

Į redakciją kreipėsi mamytė, prašydama mūsų pagalbos, kad galėtų vaikui gauti vietą darželyje. Ji rašė, kad nors eilėje buvo gana aukštai, bet „kažkaip paslaptingai nepateko“…

Vietoj tradicinės gėlių puokštės – valgomoji

Mūsų gimtadieniai ir šventės neapsieina ne tik be gausaus vaišių stalo, bet ir be gėlių. Kas glėbiais, kas po žiedą – išsiversti be jų neišeina. Kurį laiką taip artimuosius sveikindavo ir Kalvarijoje gyvenanti Aistė ČERKAUSKIENĖ. Supratusi, jog gėlės kainuoja per daug, kad vos po poros dienų jas būtų galima išmesti, sumanė gaminti puokštes iš valgomų produktų…

Ar tikrai autobusų laukimo paviljonams stinga pinigų?

Marijampolietė (pavardė redakcijai žinoma) kreipėsi į „Suvalkietį“ dėl problemos, kuri aktuali ir nemažai daliai kitų miesto žmonių, gyvenančių Mokolų mikrorajone…

Piligriminė kelionė į Punską ir Augustavą

Rugpjūčio 15-ąją Žolinės dieną po šventųjų Mišių net keturiasdešimt Igliaukos šv. Kazimiero parapijos tikinčiųjų kartu su klebonu Remigijumi Maceina vyko į piligriminę kelionę į Lenkiją…