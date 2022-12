Išvykimo krepšys

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Išvykimo krepšyje turi būti:

• žibintuvėlis su papildomais elementais;

• svarbūs dokumentai – gimimo ir (ar) santuokos liudijimai, pasai, vairuotojo teisės, draudimo dokumentai, turto nuosavybės dokumentai;

• artimųjų nuotraukos (jų prireiks ieškant artimųjų);

• radijo imtuvas su papildomais elementais;

• akiniai ar kiti regai bei klausai reikalingi daiktai;

• maistas 3 paroms ir vandens atsargos, supilstytos į mažas talpyklas;

• papildomas maistas, esant specialiesiems poreikiams;

• mechaninis konservų atidarytuvas;

• pirmosios pagalbos rinkinys, vartojami vaistai ir vandenilio perok­sido tirpalas;

• maistas kūdikiams, sauskelnės, drėgnos servetėlės;

• žaislai ir (ar) knygos vaikams;

• drabužiai persirengti (patogūs batai, neperšlampama ir nuo vėjo apsauganti striukė, megztiniai, šiltos kelnės);

• tualetiniai reikmenys – rankšluostis, muilas, dantų šepetėlis, tualetinis popierius ir kt.;

• šilta antklodė ir (ar) kompaktiškas miegmaišis;

• kaukė nuo dulkių;

• degtukai, sudėti į vandeniui atsparią dėžutę;

• pieštukas ir popierius;

• grynieji pinigai ir juvelyriniai dirbiniai (išskirstykite ir saugiai paslėpkite tarp kitų daiktų);

• cigaretės (kritiniu atveju jos naudojamos kaip mainų objektas);

• šeimos nariams būtini medikamentai.

• Pasirūpinkite vandens atsargomis (parai 2 litrai geriamojo vandens vienam asmeniui ir 2 litrai vandens maisto ruošimui, higienai. Žmogui per 72 valandas reikia turėti apie 12 litrų vandens). Laikykite vandenį, supilstytą į mažos talpos buteliukus – taip galėsite tolygiai paskirstyti svorį.

• Nelaimės atveju neskambinkite artimiesiems – siųskite SMS!

• Išjunkite namuose dujas, elekt­rą ir užsukite vandens sklendes!

• Pasiimkite su savimi naminius gyvūnus!

Kilus priešo užpuolimo iš oro pavojui ar kitoms karinėms grėsmėms:

• klausykitės pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą;

• tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone;

• jei civilinės saugos signalas ,,Oro pavojus“ užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą (daubą, griovį ir pan.), požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį ir ten pasislėpkite;

• nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite, perspėkite artimuosius, kaimynus;

• be ypatingos priežasties nepalikite gyvenamosios vietos, nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis;

• gavę nurodymą slėptis, apsirenkite ir skubėkite į nurodytą, apsaugai nuo karo grėsmių pritaikytą priedangą. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemones, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojamąjį radijo imtuvą ir atsarginių elementų, mobilųjį telefoną, kuriuo galėsite siųsti ir gauti pranešimus;

• jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių: užgesinkite šviesą, užtraukite užuolaidas, lipnia juosta ar kt. apklijuokite langų stiklus, įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų (jei toks yra) arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. Jeigu slepiatės rūsyje, apie tai praneškite kaimynams arba draugams, kad jus galėtų išgelbėti užgriuvus;

• automobilyje įsijunkite radiją, klausykitės informacinių pranešimų ir rekomendacijų;

• gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms;

• stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. Skambinkite tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų.



Daugiau informacijos, patarimų, vaizdo medžiagos – interneto svetainėje LT72.lt.